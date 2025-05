Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão volta neste fim de semana e um dos cinco jogos que agitam o sábado (10) ocorre no estádio do Barradão, em Salvador (BA). Será quando o Vitória recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do torneio nacional, em duelo que coloca frente a frente dois clubes em crise. O Leão só venceu uma de suas últimas 13 partidas, enquanto o Cruz-Maltino vem de sete jogos sem vencer, além de vir de uma goleada acachapante no meio de semana pela Sul-Americana.

Em 18º, com apenas seis pontos, o time do técnico Thiago Carpini pode até ultrapassar o Vasco – 14º, com sete – em caso de vitória. Vamos ver como chegam as equipes para o jogo na capital baiana.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Agora no Vasco, Diniz reencontra Tchê Tchê após relação conturbada do passado

Como chega o Vitória

Após empatar em 1 a 1 com o Defensa y Justicia (ARG), na última terça (6), pela quarta rodada da Sul-Americana, o Vitória joga novamente no Barradão diante de seu torcedor. No entanto, a equipe já não vence há cinco jogos, com três empates e duas derrotas no recorte. A última vitória foi, assim, contra o Fortaleza, no dia 16 de maio (2 a 1), pelo Brasileirão – torneio que passa a ser prioridade segundo o técnico Thiago Carpini.

O comandante, aliás, tem desfalques. Não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos (lesão na coxa) e com os volantes Willian Oliveira (tornozelo) e Pepê (joelho). Por outro lado, poderá voltar a relacionar o volante Baralhas e o atacante Carlos Eduardo. Além disso, Renato Kayzer – cria do Vasco – pode fazer sua estreia oficial.

Como chega o Vasco

A vida do Vasco não está fácil nesses últimos 30 dias. Sem técnico efetivo, o Cruz-Maltino vem de sete partidas sem vencer e sua última atuação terminou com uma goleada por 4 a 1 para o Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana, na última quarta (7). Após o vexame, porém, o clube encaminhou a contratação de Fernando Diniz para o vago cargo de treinador. Como ele só chega para iniciar os trabalhos no domingo (11), Felipe Loureiro comandará a equipe uma última vez antes de entregar o bastão ao ex-comandante da Seleção Brasileira.

Felipe não poderá contar com Paulo Henrique, suspenso. Assim, o lateral-direito Puma entra em seu lugar. O zagueiro Lucas Freitas, por sua vez, segue lesionado e, por isso, Luiz Gustavo permanece no setor nos 11 iniciais. O jovem é a terceira opção, já que, a exemplo de Freitas, o titular Maurício Lemos também se recupera de lesão.

Payet também está lesionado e vai para seu sétimo jogo consecutivo como desfalque. A tendência é que Felipe volte ao esquema 4-3-3, recolocando Nuno Moreira entre os titulares. Poupado, ele começou o jogo contra o Cabello no banco de reservas, entrando apenas aos 10′ da etapa final.

VITÓRIA x VASCO

Brasileirão – 8ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: sábado, 10/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Ryller, Lucas Braga, Matheuzinho e Janderson; Carlinhos. Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Mateus Carvalho (Nuno Moreira) e Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.