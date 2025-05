Vasco anuncia retorno do técnico Fernando Diniz

O Vasco está de treinador novo! Nesta sexta-feira (9), o clube anunciou em suas redes sociais o retorno de Fernando Diniz para o comando técnico. O profissional de 51 anos chega, assim, para sua segunda passagem em São Januário, estreando na terça-feira (13), contra o Lanús (ARG), na Argentina, pela Sul-Americana.

Ele, que assina até 2026, chega para substituir Fábio Carille, demitido no último dia (27) após derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão. Carille, afinal, vinha de quatro jogos sem vitórias e com apenas um gol marcado no período. Posteriormente, o clube adentrou forte crise, sem vencer nos três compromissos com o técnico interino Felipe Loureiro. Incluindo, aliás, uma vexatória goleada sofrida por 4 a 1 para o Puerto Cabello (VEN), equipe fundada em 2011.

Um dos entraves da negociação – a questão financeira – foi destravado ao longo dos últimos dias – conforme o Jogada10 antecipou, mas sempre houve otimismo por parte do Vasco quanto a um acerto. O comandante, que chega com os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli, deve se juntar à delegação cruz-maltina no domingo (11). Sua apresentação, porém, não tem data definida.

O currículo de Fernando Diniz

Diniz já tem vasto currículo como treinador, com a conquista da Libertadores de 2023 e a ida para a Seleção Brasileira em 2024 como pontos principais. Ex-jogador, o psicólogo formado começou como técnico em 2009, assumindo o Votoraty. Pegou o Paulista em 2010 e acertou com o Botafogo-SP para 2011. Após treinar o Atlético Sorocaba em 2012, foi para o time que alçou seu nome no cenário nacional.

Em 2013, assumiu o Audax São Paulo, que trocaria de nome e viraria Audax Osasco em 2014. Após rápida passagem pelo Paraná – seu primeiro trabalho longe de SP -, em 2015, retornou e foi vice-campeão paulista em 2016.

Sua primeira missão por um clube da primeira prateleira do país foi em 2018, quando assumiu o Athletico. Pegou o Fluminense pela primeira vez neste mesmo ano, mas foi para o São Paulo em 2019, realizando um de seus principais trabalhos e consolidando seu nome no mercado.

Primeira passagem pelo Vasco

Após ser demitido em 2020, assumiu o Santos, onde ficou por apenas 27 jogos. Então, chegou para a primeira passagem pelo Vasco, em 2021, quando não conseguiu acesso para a primeira divisão.

Retornou para o Flu em 2022, tendo seus principais títulos. Venceu não só o Carioca de 2023, como a Libertadores neste ano e a Recopa no ano seguinte. No entanto, após péssimo início de Brasileirão, perdeu o emprego. Em julho de 2023, se dividiu entre Flu e Seleção Brasileira, mas caiu no começo de janeiro de 2024 após apenas seis jogos.

Seu retorno a clubes foi no Cruzeiro, onde terminou o ano como vice-campeão da Sul-Americana. Após início de temporada ruim em 2025 e crises internas, deixou o cargo, ficando livre até o retorno ao Vasco.

Veja o comunicado do Vasco

“O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz está de volta ao clube para assumir o comando da equipe até o final de 2026.

Com 51 anos e passagem pela Seleção Brasileira, Diniz conquistou a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024.

Além do treinador, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também chegam ao Gigante da Colina.

Os profissionais chegam ao Rio de Janeiro neste domingo (11) e estarão à frente da equipe na partida contra o Lanús, na próxima terça-feira (13).

Seja bem-vindo.”

