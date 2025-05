São Paulo pode ter retorno de Oscar contra o Palmeiras

O São Paulo deve contar com o retorno de Oscar para o clássico contra o Palmeiras. Afinal, o meia treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação para enfrentar o Alviverde, no domingo, na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Oscar, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, novamente trabalhou ao lado dos companheiros. O camisa 8 se sente bem e não sente tantas dores. Desta maneira, ele tem chance de retornar a jogar contra o Palmeiras.

A ideia é que Oscar entre em campo por 30 minutos, no máximo, para que recupere o ritmo gradualmente. Além disso, o gramado sintético da Arena Barueri não é visto como empecilho. Contudo, a escalação ainda não é certa.

O São Paulo deve ir para o jogo com a seguinte formação: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves (Lucas Moura); Cédric Soares, Ferreira e André Silva.

Assim, o Tricolor volta a treinar na manhã de sábado, quando encerra a preparação para o confronto, novamente no CT da Barra Funda. Nesta atividade, o técnico Luis Zubeldía vai definir a escalação. Até o momento, o clube ocupa a 11ª colocação, com nove pontos, no Brasileirão, e pretende encerrar sequência de empates.

