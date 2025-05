Grêmio x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio precisou rapidamente mudar seu foco para o Campeonato Brasileiro, já que enfrentará o Bragantino, neste sábado (10), às 18h30, na Arena. O duelo pela oitava rodada do torneio pode ser emblemático para ambos os times, que passam por bons momentos. Isso porque há a possibilidade de ser o segundo triunfo consecutivo do Imortal na competição. A equipe atualmente soma oito pontos e ocupa a 13ª colocação. O Massa Bruta está na segunda posição, com 16.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h10.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho vive uma fase invicta no Campeonato Brasileiro, com três jogos sem perder, e apresenta os primeiros indícios de uma possível reviravolta na temporada, mesmo com cinco embates sob o comando de Mano Menezes. O técnico preferiu preservar algumas de suas principais peças no compromisso anterior, o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.

Assim, o mais provável é que treinador utilize força máxima, com a volta de quatro titulares. No caso, o lateral-esquerdo Marlon, além do lateral-direito João Pedro, o volante Dodi e o atacante Braithwaite. Os três últimos voltam após ganharem um descanso em meio ao desgaste da exaustiva temporada. Amuzu, Aravena e Pavón são dúvidas, mas os meio-campistas Edenilson e Villasanti continuam sendo desfalques.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta teve uma rara semana livre para treinos e se preparar para o confronto contra o Imortal. Mais descansado, o time acumula cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, a última delas lhe permitiu subir para a segunda posição do torneio. O comandante Fernando Seabra não conta com baixas para este jogo e também poderá optar por escalar seu time titular ideal.

GRÊMIO X BRAGANTINO

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 10/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Cuellar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Caio Max Vieira (GO)

