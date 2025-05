Fluminense terá mudança em relação à último jogo no Brasileirão

Renato Gaúcho deve fazer ao menos uma mudança no time do Fluminense - (crédito: Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

De volta à beira do campo após ficar fora com toda a equipe na derrota para o GV San José (BOL), o técnico Renato Gaúcho voltará a usar os titulares do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG. E, em relação ao time que venceu o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), a tendência é ocorrer pelo menos uma mudança nos 11 iniciais.

De acordo com publicação do “ge” desta sexta-feira (9), o volante Nonato pode começar jogando. Segundo o portal, o jogador vem sendo bem avaliado pelas atuações quando o Flu utiliza o time reserva. Hércules, então, é quem deve deixar o time para o duelo na Arena MRV.

LEIA MAIS: Vitor Eudes se destaca, mas não evita derrota do Fluminense: ‘Sabíamos das condições’

Ainda que menos provável, Thiago Silva também pode ser novidade. O zagueiro, já liberado pelo departamento médico após lesão na coxa esquerda, pode surgir na vaga de Ignácio. A dúvida é por conta do gramado artificial da Arena MRV, que inclusive estreia nesta partida contra o Fluminense.

Uma terceira possibilidade de mudança – também menos provável – é a saída de Canobbio do time titular. Caso isto ocorra, Keno entraria em seu lugar. O jogo contra o Atlético-MG é no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), e vale pela oitava rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o provável time do Flu é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio (Keno) e Everaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.