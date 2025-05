Fortaleza x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas. O confronto abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro e é um encontro de duas equipes desesperadas no torneio. Afinal, o Leão do Pici se encontra na zona do rebaixamento, mais especificamente na 17ª posição, com sete pontos. O Jaconero está na 15ª colocação, com a mesma pontuação.

Onde assistir

O jogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere, a partir das 15h40.

Como chega o Fortaleza

A equipe nordestina demonstra reação na Libertadores. Afinal, conquistou um triunfo em que goleou o Colo-Colo por 4 a 0. Portanto, se apoia nesta campanha para emplacar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Um cenário essencial para o Leão do Pici, que venceu somente na primeira rodada. Ou seja, não obtém uma vitória há seis jogos na competição, com quatro empates e duas derrotas.

O técnico Vojvoda tem a possibilidade de repetir o time titular. As indefinições estão na zaga entre David Luiz e Gustavo Mancha, assim como Marinho e Pikachu, além de Lucero e Deyverson no ataque. Moisés, Tinga, Diogo Barbosa, Gaston Ávila, Rodrigo e Brítez continuam machucados.

Como chega o Juventude

O Jaconero passa por cenário semelhante, já que está apenas duas posições acima do seu próximo adversário. A diferença na campanha é que o time da Serra Gaúcha conta com um resultado positivo a mais.

Há ainda vagas em aberto no time: Wilker Ángel e Abner disputam posição na zaga, Jean Carlos e Batalla concorrem por uma vaga no meio de campo, além de Gilberto e Gabriel Taliari no ataque. Além disso, o comandante Fábio Matias não terá o veterano Nenê, que sofreu uma contusão, assim como o atacante Matheus Babi. Há ainda indefinições se os meio-campistas Caíque e Peixoto terão condições de voltar a serem opções.

FORTALEZA X JUVENTUDE

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 10/05/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz (Gustavo Mancha), Bruno Pacheco; Rossetto, Sasha, Martínez; Pikachu (Marinho), Breno Lopes e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Wilker Ángel (Abner), Rodrigo Sam, Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca, Jean Carlos (Batalla); Ênio e Gilberto (Taliari). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

