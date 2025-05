Ex-Flamengo conquista o quarto título com o Shabab Al-Ahli: ‘Temporada brilhante’

O atacante brasileiro Guilherme Bala, revelado pelo Flamengo e campeão brasileiro em 2020, segue acumulando conquistas no futebol dos Emirados Árabes. Nesta sexta-feira (9), o jogador conquistou o seu quarto título na temporada com o Shabab Al-Ahli, ao vencer o Sharjah FC por 2 a 1 na final da UAE President Cup.

Com a nova taça, Bala soma agora quatro conquistas em 2024/25: UAE Pro League, Supercopa dos Emirados, Challenge Shield e, agora, a President Cup. Desde que chegou ao clube, em 2021, o atacante já ergueu seis troféus com a camisa do Shabab Al-Ahli, consolidando-se como uma das peças mais vitoriosas do elenco.

Na decisão contra o Sharjah, Bala teve papel decisivo: deu a assistência para o gol que garantiu o título, marcado por Yuri César. Com mais essa participação, o camisa 11 alcançou a expressiva marca de 20 participações diretas em gols na temporada — 8 gols e 12 assistências em 36 jogos —, seu melhor desempenho individual desde o início da carreira profissional. Aliás, a temporada ainda não acabou, deixando espaço para números ainda melhores.

Brasileiro exaltou campanha do Shabab Al-Ahli

Dessa maneira, em clima de celebração, Bala valorizou o momento vivido pela equipe e exaltou a campanha do Shabab Al-Ahli no ano.

“Muito feliz por conquistar mais um título, é algo muito especial o que estamos vivendo aqui no Shabab. É uma temporada brilhante de todo o time, todo o staff, comissão técnica, realmente o nosso time encaixou de uma forma espetacular e conseguimos fazer história aqui no futebol dos Emirados”.

O atacante também ressaltou a importância da consistência e da preparação para alcançar o alto nível técnico e físico que tem mostrado.

“Temporada especial em todos os sentidos. Conquistamos praticamente todos os títulos que disputamos e também estou fazendo a minha melhor temporada em termos individuais. Graças a Deus tenho me preparado muito bem e conseguido ajudar o meu time dentro de campo juntamente com os meus companheiros”.

