Em nota oficial, Flamengo esclarece situações de Arrascaeta e Varela

O Flamengo se pronunciou nesta sexta-feira (9) sobre duas situações envolvendo atletas uruguaios do elenco: Arrascaeta e Varela. O comunicado aborda o andamento das negociações com o lateral e também esclarece o congelamento das conversas pela renovação do meia.

Segundo o clube, a situação de Varela está relacionada ao mercado, uma vez que seu contrato está próximo do fim e, por isso, já há conversas sobre uma possível renovação. Em relação ao camisa 10, o Rubro-Negro confirma uma procura do empresário do jogador, mas diz que irá tratar do tema “no momento mais apropriado”.

Confira a nota do Flamengo na íntegra

“O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guillermo Varela se trata de uma questão de mercado. Considerando que o contrato do jogador se aproxima do término – o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe –, o clube iniciou as tratativas neste momento.

O Flamengo também informa que foi procurado pelo agente do atleta Giorgian De Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.