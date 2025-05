Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em clima de oscilação, o Flamengo recebe o Bahia, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem de derrota para o Cruzeiro e de um empate frustrante com o Central Córdoba, pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís ocupa a terceira posição, com 14 pontos, e mira recuperar a liderança. Do outro lado, o Tricolor de Aço atravessa um grande momento no campeonato, já que venceu os últimos três jogos. O time de Rogério Ceni está na sexta posição, com 12 pontos marcados. Entretanto, a equipe sofreu o primeiro revés na Copa Libertadores e viu a sua classificação à próxima fase ser adiada.

As equipes já se enfrentaram 61 vezes na história. São 29 vitórias do Flamengo, 13 do Bahia, além de 19 empates. No último confronto, o Rubro-Negro ganhou por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Bahia, pela oitava rodada do Brasileirão, terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Flamengo

Pressionado na Libertadores, o Flamengo se complicou na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na última quarta-feira, a equipe ficou no 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, em partida nada positiva. O Rubro-Negro terá que vencer os últimos dois compromissos em casa para seguir na competição.

Pelo Brasileirão, o Flamengo já que vem de derrota para o Cruzeiro. Filipe Luís terá o desfalque de Nico De la Cruz neste duelo contra os baianos, já que o uruguaio tomou o terceiro amarelo diante da Raposa. Por outro lado, Everton Cebolinha se recuperou de um problema na panturrilha e estará à disposição para o duelo. Contudo, Gonzalo Plata segue em recuperação de edema ósseo no joelho direito e está fora dos relacionados.

Como chega o Bahia

Do outro lado, o Bahia chega para o duelo no Rio de Janeiro após sofrer sua primeira derrota na Libertadores 2025. Atuando em casa, saiu na frente do placar com Jean Lucas, mas Lucas Morales, Julián Millán e Nico López marcaram os gols da vitória por 3 a 1 do Nacional. Sem o triunfo, a equipe não encaminhou sua classificação para próxima fase, tendo que decidir em partidas longe de Salvador. Aliás, Rogério Ceni tentará tirar pontos do Flamengo pela 1ª vez como treinador, já que acumula 15 derrotas em 15 jogos.

O Tricolor de Aço, aliás, vive boa fase no Brasileirão com uma sequência de triunfos por 1 a 0 contra Ceará, Palmeiras e Botafogo. Um dos desafios para manter o momento será o desfalque da dupla Caio Alexandre e Erick, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Gilberto, recuperando de uma lesão, pode ser a novidade na lateral direita, caso tenha condições de jogo. O treinador, assim, deixou em aberto outras alterações, por conta do cansaço da equipe.

FLAMENGO x BAHIA

Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Data-Hora: 10/5/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv e Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Kauã Davi), David Duarte (Fredi Lippert), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Ademir), Erick Pulga (Kayky) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (PR)

