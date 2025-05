Cebolinha é liberado, mas Plata desfalca Flamengo

O Flamengo terá um reforço importante para o jogo contra o Bahia, neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Afinal, o atacante Everton Cebolinha participou normalmente do treino desta sexta-feira (9) e foi liberado para a partida. Por outro lado, no entanto, o equatoriano Gonzalo Plata segue como desfalque.

Plata ficou fora dos últimos dois jogos. O jogador sofreu um leve edema ósseo no joelho direito após o clássico com o Vasco, dia 19, e não enfrentou a LDU, do Equador, pela Libertadores. Na ocasião, ficou frustrado por não jogar em seu país natal. Ele voltou a jogar contra o Corinthians e Botafogo-PB. Contudo, sentiu dores e foi afastado.

Cebolinha, por sua vez, se recuperou um incômodo na panturrilha esquerda. O atacante teve lesão detectada após o jogo contra o Cruzeiro, dia 4, no Mineirão. Contudo, o problema não foi grave, o que permitiu uma recuperação rápida. Assim, ele volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís.

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 16 pontos. O Bahia, por sua vez, é o sexto colocado com 12. Segundo o “ge”, o Rubro-Negro deve ter força máxima para o confronto. Contudo, o volante De la Cruz terá que cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Assim, Filipe Luís avalia dar uma chance para Allan ou recuar Gerson e colocar Luiz Araújo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.