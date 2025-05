Santiago Rodríguez deve reforçar Botafogo contra o Internacional

O Botafogo pode ganhar um reforço para o jogo contra o Internacional, domingo (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão. Afinal, o meia Santiago Rodríguez se recuperou de um trauma na panturrilha esquerda e vem treinando normalmente com o elenco e deve ficar à disposição do técnico Renato Paiva, de acordo com o “Canal do TF”.

Contudo, a presença em campo vai depender dos testes pré-jogo. Contratado para substituir Thiago Almada, Santiago Rodríguez tem apenas cinco jogos pelo Botafogo e ainda não marcou gol. O jogador se machucou na derrota contra o Bragantino, dia 12, pela 3ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, também precisou passar por um processo de recondicionamento físico.

Entretanto, o Botafogo segue com muitos problemas clínicos. O Alvinegro tem cinco jogadores no departamento médico. São eles: os zagueiros Bastos (joelho esquerdo) e Barboza (pé esquerdo), o meia Savarino (coxa direita) e os atacantes Mastriani e Matheus Martins (coxa esquerda). Portanto, o técnico Renato Paiva ainda luta para ter o “time ideal” à disposição.

Atual campeão brasileiro, o Botafogo é o 12º colocado do Brasileirão com oito pontos. Já o Internacional, por sua vez, é o nono colocado, com nove. Assim, o confronto é considerado direto para sequência do campeonato. Em caso de vitória e de uma combinação de resultados, o Glorioso pode se aproximar do G-6.

