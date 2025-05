Fifa aprova mudança, e Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções a partir de 2031

A Fifa aprovou nesta sexta-feira (9) o aumento no número de participantes na Copa do Mundo Feminina. A medida passa a vigorar a partir da edição de 2031, que será realizada nos Estados Unidos. Dessa forma, a competição seguirá os passos do Mundial masculino, que terá a mesma quantidade de participantes a partir de 2026.

Em nota, a entidade máxima explicou que o aumento tornará a competição mais inclusiva. Afinal, terão 16 seleções a mais do que a edição de 2027, que acontecerá no Brasil. Assim, os 48 países serão divididos em 12 grupos. Dessa forma, o número total de jogos também sofrerá um aumento de 64 para 104.

“Não se trata apenas de ter mais 16 equipes jogando na Copa do Mundo Feminina da Fifa, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais Associações-Membro da Fifa tenham a oportunidade de se beneficiar do torneio para desenvolver suas estruturas de futebol feminino de um ponto de vista holístico”, disse o presidente Gianni Infantino.

Veja a nota oficial da FifPro:

“Em princípio, a FIFPRO acolhe com satisfação a expansão da Copa do Mundo Feminina da FIFA, pois reflete o crescimento global do futebol feminino. No entanto, o apoio das jogadoras depende de uma tomada de decisão inclusiva e de um planejamento cooperativo que respeite todas as partes interessadas. É fundamental que o desenvolvimento global das competições femininas seja acompanhado pela melhoria das condições de trabalho e pelo avanço das jogadoras, bem como pelo desenvolvimento nas camadas mais baixas da pirâmide. Este é o único caminho para a verdadeira sustentabilidade, expansão e progresso”.

Sedes de 2027 foram definidas

A Fifa anunciou na última quarta-feira (7) as oito cidades que vão sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo foram escolhidas pela entidade. Todas também receberam jogos do Mundial de 2014. Dessa forma, apenas quatro que sediaram a competição masculina não foram selecionadas.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do Mundial na América do Sul. Das 32 seleções participantes, três delas serão representantes da Conmebol. País sede, o Brasil já está classificado.

