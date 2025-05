Cruzeiro se reapresenta com retornos para enfrentar o Sport

Leonardo começou os trabalhos com o foco no confronto contra o Sport - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou aos trabalhos nesta sexta-feira (09), no CT Toca da Raposa II. Depois do empate contra o Mushuc Runa e a eliminação na Sul-Americana, a Raposa foca em buscar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Cabuloso viaja até o Recife para enfrentar o Sport, no domingo (11), às 16h.

Na atividade, Leonardo Jardim pôde contar com a presença de jogadores que não chegaram a viajar para o Equador. O zagueiro Lucas Villalba, o volante Christian e o atacante Gabigol foram poupados por conta de desgastes musculares e procedimentos odontológicos.

Antes da viagem para Pernambuco, o Cruzeiro realiza um último trabalho na manhã do sábado (10). Depois da atividade, o grupo viaja no período da tarde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.