Palmeiras poupa jogadores e preparara mudanças para o Choque-Rei

Alguns jogadores foram dispensados da última parte do treinamento - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (09), com uma atenção especial ao desgaste de seus jogadores. Na última parte da atividade, alguns atletas, como Vitor Roque, Estêvão e Facundo Torres, foram dispensados, por conta da alta carga dos últimos jogos.

Os demais atletas, principalmente aqueles que foram reservas contra o Cerro Porteño, ficaram em campo aprimorando fundamentos na parte final. A preocupação com o desgaste levou o Palmeiras a fazer um revezamento no time titular. Poupado no Paraguai, Felipe Anderson deve ser um reforço para o clássico contra o São Paulo.

Abel Ferreira deve definir o time que entra em campo no Choque-Rei no treino deste sábado (10). A expectativa é pelo retorno de Murilo, Piquerez e Richad Ríos à equipe, além de Felipe Anderson.

