Após sete anos, Hamburgo pode voltar à elite do Campeonato Alemão

O calvário do Hamburgo no futebol alemão pode terminar neste sábado (10/5). A equipe tem historicamente a quarta maior torcida do país (atrás apenas de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke 04). E está muito próxima de retornar à primeira divisão do Campeonato Alemão após sete temporadas de ausência. O time enfrenta o Ulm neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no seu estádio, o Volksparkstadion. Caso vença, chegará aos 59 pontos, ultrapassando o líder, o Colônia (já jogou na rodada e tem 58). Com isso, o acesso direto (Top2) estaria garantido, já que o 3º, o Elversberg, tem 52 pontos. Mas restam apenas esta e mais uma rodada (seis pontos em disputa).

Vale lembrar que, até a temporada de 2017/18, o Hamburgo era o único clube que nunca havia sido rebaixado na história do Alemão. Aí, caiu. A volta à elite do futebol germânico seria o fim de um longo período de sofrimento para sua apaixonada torcida, que nas últimas três temporadas viu o time chegar no jogo do acesso da repescagen contra o 16º da elite (ficou em 3º e apenas os dois primeiros sobem diretamente, veja mais detalhes no fim da matéria) e perdeu.

Os ingressos, pela 14ª vez nesta temporada, estão esgotados. É um recorde histórico para o clube. Com um detalhe: o Volksparkstadion é um dos maiores estádios da Alemanha, com capacidade para 57 mil pessoas.

Cuidado com o Ulm

Mas é bom o Hamburgo tomar cuidado: o Ulm está em situação desesperadora. É o penúltimo colocado, com 29 pontos, contra 32 do antepenúltimo, o Eintracht Braunschweig. Apenas uma vitória ainda permite ao Ulm sonhar com a 16ª colocação, que dá direito à disputa do playoff contra o terceiro colocado da terceira divisão — uma última chance de evitar o rebaixamento.

Festa tripla?

Aliás, a festa pode ser tripla para Hamburgo. A equipe feminina também pode garantir o acesso à elite de sua categoria no domingo se empatar com o Freiburg. Para completar,o porto da cidade, o mais tradicional do país celebra mais um aniversário. E com toda a pompa. Afinal o porto (apelidado de “porta de entrada do mundo”) existe desde 7 de maio de 1189. Ou seja, clima total de feriado em pleno fim de semana na cidade do norte da Alemanha.

Como chega o Hamburgo

O treinador Merlin Polzin sabe que vai ser difícil conter a euforia da torcida. Mas que todos saibam que o jogo contra o penúltimo colocado pode ser bem mais duro do que o esperado.

“Esperamos que a nossa torcida, mais uma vez, leve o time ao sucesso e, assim, ao acesso. Mas ela precisa nos apoiar. Este não será um jogo fácil, e nem tudo correrá bem durante os 90 minutos. Mas uma coisa é certa: estamos tão entusiasmados quanto os nossos fãs para este jogo que pode ser uma festa incrível ao apito final do juiz”, disse o treinador Polzin.

Ele deverá escalar o Hamburgo com: Daniel Heuer Fernandes; Mikelbrencis, Hefti, Elfadli e Muheim; Ludovit Reis, Heilfert, Königsdörffer e Pherai; Dompé e Selke.

Um portuga alemão

O goleiro Daniel Heuer Fernandes, de 32 anos é um dos alicerces da equipe. Defende o time desde 2019. Nascido na Alemanha, mas com nacionalidade portuguesa (pai alemão e mãe portuguesa), Daniel Fernandes defendeu a seleção sub-21 de Portugal. E conta as horas para entrar para a história do Hamburgo como um dos heróis do acesso.

“Percorremos um caminho árduo. Mas os contratempos não nos quebraram na competição. Agora queremos terminar a nossa jornada com o acesso. A nossa torcida espera por isso há sete anos, e a expectativa é enorme. Mas temos a consciência de que este jogo é de vida ou morte para o nosso rival, e eles vão entrar dispostos a tudo”, disse o goleiro

Raio X do Hamburgo

O Hamburgo tem seis títulos alemães (o último em 1982/83), três Copas da Alemanha e três Copas da Liga. Na Europa, venceu uma vez a extinta Copa Intertoto, a Liga Europa em 1976/77 e a Liga dos Campeões em 1982/83. Aliás, perdeu a final do Mundial daquele ano para o Grêmio, no histórico jogo em que o então novato Renato Gaúcho brilhou intensamente.

O calvário

2016/17 – 14º Lugar (Bundesliga)

2017/18 – 17º Lugar (penúltimo, rebaixado)

2018/19 – 4º Lugar (2º divisão)

2019/20 – 4º Lugar (2º divisão)

2020/21 – 4º Lugar (2º divisão)

2021/22 – 3º Lugar* (2º divisão)

2022/23 – 3º Lugar** (2º divisão)

2023/24 – 3º Lugar*** (2ª divisão)

2024/25 – ?

(*)- Jogou pelo acesso e, 2021/22 contra o Hertha Berlin (16ª da elite) e perdeu

(**) – Jogou pelo acesso em 2022/23 contra o Stuttgart (16ª da elite) e perdeu

(***) – Jogou pelo acesso em 2023/24 contra o Bochum (16ª da elite) e perdeu

