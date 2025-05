Em tempos difíceis para o Flamengo, Jesus pode ser a solução

O espanto no Flamengo é geral. O problema não é perder dois pontos para um time infinitamente inferior sob o aspecto técnico, diante do Central Córdoba. Um time que com campanha medíocre no campeonato de seu próprio país. Afinal, o futebol é um esporte que eventualmente proporciona zebras.

O problema é ver atletas de categoria indiscutível errando uma sequência formidável de passes. A maioria de dois e três metros, do começo ao fim. O problema é ver o técnico insistir em jogar recuado como time pequeno para garantir o resultado mínimo. Além disso, não conseguir acertar os contra-ataques. O problema é substituir mal, deixando o time pior ainda, com dificuldade para encontrar posições, ou esboçar reação.

Qual a sua, Flamengo

Seria um absurdo culpar apenas os jogadores e o treinador, mesmo que ele ainda seja inexperiente na função. O fracasso é conseqüência da marra da torcida. E de muitos dos responsáveis por cargos de direção do clube. O fracasso também é conseqüência da imprensa que vive a dizer que o Flamengo é favoritíssimo para tudo.

Muita gente nos jornais e portais, ou que fala na TV e na internet, não entende nada do assunto. Quem está afirmando nesta coluna é alguém que praticamente nasceu em um campo de futebol. E que conviveu demais com isso. Que trabalhou por 30 anos no esporte, em jornais, TVs, revistas, fez livros sobre o assunto. E que embora tente, não consegue se desligar desse cotidiano.

Vale ressaltar, como já fizemos dezenas de vezes, que a coisa passa ser extremamente grave quando se sabe que o Flamengo tem uma torcida gigantesca e sempre presente. Um CT de primeiro mundo, dinheiro em caixa e salários milionários em dia. Além de uma tradição de 130 anos de vitórias, na terra, no céu, no mar, nas quadras, nas pistas, na teoria e na prática.

Jorge Jesus na pista

Vivemos tempos difíceis. Bancaram bolsa de apostas para o conclave. Um sujeito assaltou na Baixada para roubar um punhado de moedas. Um morto quase assinou um empréstimo no banco. Meteram a mão no dinheiro das misses cujo sonho era participar de um concurso. E o Filipe Luís lançou um cabeça de área nos acréscimos, necessitando desesperadamente de um gol para ganhar do Central Córdoba.

Jesus pode ser o caminho.

