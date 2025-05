Santos realiza trabalho em campo sintético com foco no jogo do Allianz

O Santos teve uma atividade diferente nesta sexta-feira (09). De olho no duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), que acontece no Allianz Parque, o Peixe realizou o treino em um campo sintético do CT Rei Pelé.

O time do Santos utilizou a estrutura pela primeira vez. Os jogadores realizaram o aquecimento no campo sintético para se acostumarem com o tipo de gramado do duelo contra o Vozão. Na outra parte do trabalho, Cléber Xavier realizou um treino tático, com os jogadores separados em dois times.

O assunto do gramado sintético esteve na pauta da apresentação do volante Zé Rafael. O ex-jogador do Palmeiras, que atuou por muito tempo no Allianz Parque, afirmou que quem não está acostumado a atuar no estádio pode sofrer.

“Não posso dizer que isso é problema. Talvez seja o primeiro jogo da volta. Se eu acabar jogando, posso sentir um pouco, porque quem não está adaptado a jogar com frequência no Allianz acaba sofrendo. Vimos isso durante vários jogos, equipes que iam lá e os jogadores acabavam se lesionando. Mas acredito que não acontecerá comigo e espero que não aconteça com nenhum dos meus companheiros”, relatou.

