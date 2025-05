Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga por vagas nas competições europeias, Atlético de Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Metropolitano, na capital espanhola, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Em terceiro lugar, os Colchoneros podem confirmar um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Já os visitantes, no entanto, lutam pela classificação na Liga Europa ou Liga Conferência.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Disney+ (streaming por aplicativo).

Como chega o Atlético de Madrid

O Atleti perdeu força na reta final da temporada. Além de cair para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões e diante do Barcelona na semifinal da Copa do Rei, os Colchoneros também ficaram fora da briga pelo título espanhol. Assim, restou brigar por uma vaga em competição europeia na próxima temporada. Com nove pontos de distância para o quinto colocado, o time comandado por Diego Simeone pode confirmar a classificação na Liga dos Campeões com três partidas de antecedência.

Como chega a Real Sociedad

Sem vencer há quatro partidas, a Real Sociedad tenta encerrar o ciclo do técnico Imanol Alguacil de forma honesta. Apesar de ocupar o 11º lugar com 43 pontos, os Txuri-urdin estão apenas três pontos atrás do Celta de Vigo, oitavo colocado, e que por enquanto está garantindo vaga na Liga Conferência. Contudo, não dependem apenas de si para conquistar uma vaga em competição continental na próxima temporada. No entanto, fato é que precisam retomar aos trilhos encerrando o jejum de vitórias.

Atlético de Madrid x Real Sociedad

Campeonato Espanhol – 35ª rodada

Data e horário: 10/05/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Madri, Espanha

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet e Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios e Conor Gallagher; Antoine Griezmann e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone

Real Sociedad: Álex Remiro; Mauro Aramburu, Jon Martín, Nayef Aguerd e Aihen Muñoz; Take Kubo, Luka Sucic, Martín Zubimendi e Pablo Marín; Sergio Gómez e Mikel Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil

Árbitro: Sánchez Martínez

Assistentes: Fernández González e López Mir

VAR: Cuadra Fernández

