MP-RJ nega pedido de vereador contra eleição de Ednaldo Rodrigues

Ministério Público do Rio negou a ação do vereador Dr. Gilberto (Solidariedade), que pediu a anulação da eleição de Ednaldo Rodrigues na CBF - (crédito: - Foto: Staff Images / CBF)

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) negou nesta sexta-feira (9) o pedido do vereador Dr. Gilberto (Solidariedade) contra a eleição de Ednaldo Rodrigues na CBF. Afinal, recentemente o mandatário foi reeleito, além de alterar de dois para três o limite máximo de mandatos no comando da entidade.

O promotor responsável, Carlos Andresano Moreira, apontou “total falta de justa causa”, de acordo com o “UOL”. O vereador do Rio alegou que os clubes que fazem parte do colégio eleitoral deveriam ter participado da assembleia realizada em novembro do ano passado e não só as federações, como ocorreu.

A assembleia citada pelo vereador foi responsável por alterar o limite máximo de mandatos. Posteriormente, Ednaldo Rodrigues foi reeleito, sem oposição. Na negativa, o promotor explicou que já aconteceu discussão similar na Justiça. Aliás, esse assunto será novamente analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 28 de maio.

STF nega pedidos para tirar Ednaldo do poder

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou na última quarta-feira (7) as solicitações para tirar Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. A deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) pediu a suspensão imediata do acordo que mantém o mandatário na entidade, assim como Fernando Sarney, vice-presidente da entidade.

Após o pedido da deputada, a CBF reiterou o compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as ações e decisões institucionais. A entidade, aliás, ainda afirma que não teve acesso ao laudo pericial utilizado para questionar o processo. Ainda sobre o pedido, reforçou que o acordo foi dentro da legalidade, que confia na Justiça e permanece à disposição para esclarecer as dúvidas.

