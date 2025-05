Juventude x Internacional (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico gaúcho promete agitar a 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Vivendo momentos distintos, Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Afinal, as Coloradas chegam embaladas de duas vitórias consecutivas, enquanto as Esmeraldas perderam os últimos três jogos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Brasil.

Como chega o Juventude

Sem vencer há quatro partidas e vindo de uma sequência de três derrotas consecutivas, o Juventude tenta se recuperar no Brasileirão Feminino. Afinal, a sequência negativa deixou as Esmeraldas na beira da zona do rebaixamento. Portanto, a vitória no clássico gaúcho pode dar uma injeção de ânimo da equipe para a sequência do campeonato.

Como chega o Internacional

Embalado por duas vitórias, o Internacional busca o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão para dar continuidade ao bom momento. Após ficar sete jogos sem vencer, as Coloradas conquistaram a primeira vitória apenas na oitava rodada. Sendo assim, vencer novamente é fundamental para se aproximar da zona de classificação às quartas de final.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Brasileirão Feminino – 10ª rodada

Data e horário: 10/05/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília, Carla Cruz e Bell Silva; Alice (Leka), Dani Venturini e Duda Tosti; Drielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise

Internacional: May; Capelinha, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Assistentes: Jeissyevan Gonçalves (RJ) e Estefani Adriati Estrela (RJ)

