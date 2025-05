Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Internacional fazem o encontro entre dois gigantes que atravessam momentos difíceis na temporada, neste domingo (11), pela rodada 8 do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Colorado soma nove pontos, apenas um de vantagem sobre o Mais Tradicional. As duas equipes precisam da vitória para, no mínimo, encostar no G6 e sair do meio da tabela.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso vive tempos nebulosos. A torcida tem pouquíssima paciência com o técnico Renato Paiva e, se possível, não gostaria de vê-lo nem pintado de ouro no Colosso do Subúrbio. Além disso, a bruxa está solta. O treinador lusitano não pode contar com Bastos (zagueiro), Barboza (zagueiro), Savarino (meia-atacante), Martins (atacante) e Mastriani (centroavante). Todos lesionados. O meia-atacante Santi, em fase final de recuperação, pode ser a grande novidade, mas a tendência é o uruguaio não começar entre os titulares.

Com poucas opções e sem ter para onde correr, Paiva deve fazer poucas modificações na equipe que venceu o Carabobo, na terça-feira (6), por 2 a 1, fora de casa, pela Copa Libertadores. Cuiabano, que pede passagem, pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na ponta, adiantado, algo, aliás, que ainda não está decidido.

Como chega o Internacional?

As coisas também não andam muito bem às margens do Rio Guaíba. Após conquistar o Gauchão, o Inter perfila sempre de forma muito irregular, alternando boas e partidas abaixo das expectativas sob o comando do técnico Roger Machado. Na quinta-feira (8), por exemplo, o Colorado perdeu para o Nacional-COL por 3 a 1 e se complicou na Copa Libertadores. Assim como Paiva, o comandante do time gaúcho passa por muitos questionamentos.

Valencia é mais um lesionado para aumentar o drama de Roger. Além do equatoriano, o Inter tem Borré (centroavante), Carbonero (meia-atacante), Vitinho (atacante), Rochet (goleiro), Drummond (centroavante), Gomes (lateral-direito) e Mercado (zagueiro) no departamento médico. Assim, o Colorado terá, então, de recorrer a garotos.

Onde assistir?

Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

BOTAFOGO x INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Data e hora: 11/5/2025, às 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore e Freitas; Jeffinho, Cuiabano, Ryan e Jesus. Técnico: Renato Paiva

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel (Juninho), Bernabei; Fernando (Ronaldo), Maia, Tabata, Alan Patrick (Romero) e Wesley (Prado); Lucca. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Júnior de Souza Oliveira (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

