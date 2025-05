Oscilante, Filipe Luís busca manter escrita sobre Ceni em Flamengo x Bahia

Em momento instável e sob pressão, o Flamengo procura manter a escrita sobre o Bahia, neste sábado (10), às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís vive seu pior momento do clube desde que assumiu o Fla no ano passado. Para tentar amenizar a pressão e superar a desconfiança, o treinador tem a missão de manter a escrita sobre o técnico Rogério Ceni, que nunca venceu o Rubro-Negro em sua carreira.

O Flamengo é um verdadeiro calvário para Rogério Ceni. Como treinador, ele enfrentou o Rubro-Negro em 15 oportunidades, somando 15 derrotas, com apenas seis gols marcados e 30 sofridos. No comando do Bahia, o retrospecto se mantém: cinco jogos e cinco derrotas.

“Estamos falando de um time forte, de qualidade, com bom elenco. São coincidências da vida. Um dia vamos conseguir nos fortalecer e vencer esse confronto”, respondeu Ceni sobre o tabu negativo.

A equipe carioca busca superar o Tricolor de Aço após empate frustrante com o Central Córdoba, pela Libertadores. Além disso, o Fla busca voltar a vencer no Brasileirão após derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. A expectativa para o jogo cresceu por causa da perda da liderança no Brasileirão e o terceiro lugar no Grupo C na Libertadores.

Série invicta do Flamengo sobre o Bahia

Além disso, o cenário é ainda mais desafiador quando o palco é o Rio de Janeiro. O Bahia não vence o Flamengo no Maracanã há 14 anos. O último triunfo aconteceu em 2011, quando Titi, Dodô e Souza marcaram os gols do triunfo por 3 a 1. Desde então, são 23 confrontos sem vitória no estádio.

O último triunfo do Bahia contra o Flamengo aconteceu em agosto de 2019, na estreia de Felipe Luis, hoje técnico, como jogador pelo Rubro-Negro. Desde então, são nove confrontos seguidos pelo Brasileirão com vitórias do time carioca, que marcou 28 gols e sofreu 10. Nesse período, o Esquadrão ainda foi goleado duas vezes, ambas em casa.

Filipe Luís foi campeão com Ceni

Como atleta profissional, Filipe Luís foi campeão com Rogério Ceni pelo Flamengo. Em 2024, os dois duelaram pela primeira vez à beira do gramado. Na ocasião, o ex-lateral levou a melhor, mas reconheceu a importância do amigo em sua carreira.

“Me ensinou muito. Fomos campeões juntos, foi fundamental na minha vida. Parte das coisas que passei foi que aprendi com ele”, relatou o técnico do Flamengo.

Rogério Ceni teve um desempenho positivo sob o comando do Flamengo. Ele, afinal, foi campeão do Brasileirão e da Supercopa do Brasil. Ele trabalhou no Ninho do Urubu entre 2020 e 2021. O comandante dirigiu o clube em 45 partidas, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

