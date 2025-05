Fortaleza x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (10/5), às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, o Fortaleza recebe o Juventude. O confronto abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro e é um encontro de duas equipes desesperadas no torneio. Afinal, o Leão do Pici se encontra na zona do rebaixamento, mais especificamente na 17ª posição, com sete pontos. O Jaconero está na 15ª colocação, com a mesma pontuação.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, que tem a sua Jornada Esportiva iniciando às 14h30 sob o comando de Junior Lampard, que também estará com a narração.

A transmissão da Voz do Esporte ainda conta com Cleiton Santos nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Clique na arte acima, a partir das 14h30 (de Brasília), para não perder nada deste jogo.

