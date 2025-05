Grêmio x RB Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Grêmio enfrentará o Bragantino, neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), na Arena. O duelo pela oitava rodada do torneio pode ser emblemático para ambos os times, que passam por bons momentos. Isso porque há a possibilidade de ser o segundo triunfo consecutivo do Imortal na competição. A equipe atualmente soma oito pontos e ocupa a 13ª colocação. O Massa Bruta está na segunda posição, com 16.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão começa às 17h e, assim que a bola rolar, Eduardo Rizatti estará na narração.

Esta cobertura também contará com as reportagens precisas de David Silva e Figueiredo Junior nos comentários. Assim, você já sabe: clique na arte acima a partir das 17h e não perca nada deste Grêmio x RB Bragantino.

