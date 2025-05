Vitória x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Brasileirão tem cinco jogos neste sábado (10/5) e um deles será Vitória x Vasco, no Estádio do Barradão, em Salvador (BA). Começa às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do torneio nacional, em duelo que coloca frente a frente dois clubes em crise. O Leão só venceu uma de suas últimas 13 partidas, enquanto o Cruz-Maltino vem de sete jogos sem vencer, além de vir de uma goleada acachapante no meio de semana pela Sul-Americana.

Este jogo em Salvador terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa com seu tradicional esquenta, a partir das 17h. O comando e a narração são de Diego Mazur.

Diego Mazur está na narração. Além dele, a Voz apresenta nesta partida as reportagens de Junior Azevedo e os comentários de Henrique Neves.

