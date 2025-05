Leverkusen x Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais regionais na Alemanha, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund se enfrentam neste domingo (11), às 10h30 (horário de Brasília), pela 33ª e penúltima rodada da Bundesliga. As cidades de Leverkusen e Dortmund, vale lembrar, estão separadas por cerca de 1h30.

O Bayer Leverkusen terminará a competição em segundo lugar, independentemente dos resultados. Afinal, soma 68 pontos, sem chances de alcançar o campeão Bayern (76) e também sem condições de ser ultrapassado pelo terceiro lugar, o Frankfurt, que soma 56. Assim, apenas cumpre tabela. Na última rodada, sábado que vem (17), visita o Mainz.

O Borussia por sua vez, começou a rodada em quinto lugar, com 51 pontos, a um do Freiburg, que entrou na rodada fechando o G4, grupo dos times que disputarão a Champions 2025/2026. Na última rodada, o Dortmund recebe o Holstein Kiel, que provavelmente estará rebaixado.

Onde assistir

One Football e Sportv transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como chega o Bayer Leverkusen

O Bayer entra em campo com tom de despedidas. Afinal, o técnico Xabi Alonso já confirmou a saída do clube na temporada que vem (é provável que vá para o Real Madrid), enquanto o craque Florian Wirtz já indicou uma saída para o Bayern de Munique. Os dois, vale lembrar, estão na história do Leverkusen, com três títulos e um vice no ano passado.

O time ainda comandado por Xabi Alonso tem cinco desfalques confirmados para o duelo, todos machucados: Belocian, Hermoso, Mukiele, Sarco e Terrier. Artilheiro do Leverkusen na Bundesliga com 19 gols, o tcheco Patrick Schick está confirmado no comando do ataque, ao lado do próprio Wirtz.

Como chega o Borussia Dortmund

Assim como o Leverkusen, o Dortmund também tem um atacante com 19 gols na competição: o francês naturalizado guineano Guinassy, também confirmado para o duelo. Por outro lado, o time comandado pelo croata Niko Kovac não poderá contar com os lesionados Paulina, Beier, Mane e com o “xerifão” Schlotterbeck.