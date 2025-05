Santos terá que pagar multa por irregularidade na estreia do Brasileirão

O Santos recebeu multa de R$ 5 mil por conta ao atraso na derrota para o Vasco por 2 a 1 em São Januário. O jogo, em resumo, marcou a estreia do clube no Brasileirão, em 30 de março. O Peixe chegou atrasado por cinco minutos, embora a súmula registre um atraso de quatro minutos para o início do jogo e também para o reinício após o intervalo.

Segundo a súmula de Rafael Klein, “o motivo do atraso no início e/ou reinício, além dos acréscimos, foi um atraso de 02 minutos no início da partida e 03 minutos no reinício, devido à entrada tardia da equipe do Santos Futebol Clube, totalizando 04 minutos de atraso no início e no reinício conforme o protocolo. Os acréscimos foram necessários por causa de substituições, remoção de atletascom lesão em macas e reposição da bola”.

Além disso, o Vasco foi multado em R$ 2mil, convertidos em advertência, devido à entrada de um número maior de ‘mascotinhos’ e crianças durante o protocolo inicial do jogo. O árbitro Rafael Klein foi absolvido por unanimidade de uma acusação de não aplicar a punição ao goleiro santista Gabriel Brazão conforme a ‘regra dos 8 segundos’.

No julgamento, participaram a Auditora Ana Luiza de Ralil, os Auditores Luiz Gabriel Neves, Felipe Barros e Eduardo Vargas, e o Procurador Walmir Nery.

Santos é reincidente

Este foi o segundo incidente do Santos no STJD este ano. O primeiro foi a absolvição do clube por falta de estrutura durante um jogo do Brasileiro Sub-20. No TJD, ocorreram casos durante o Paulistão. Na primeira fase, o clube recebeu multa de R$ 2 mil por atraso contra o Noroeste na Vila e em R$ 1.800,00 por atrasos contra Palmeiras e Novorizontino.

Além disso, o clube foi absolvido pelo TJD por um incidente envolvendo um chinelo arremessado durante um clássico contra o São Paulo. O técnico Pedro Caixinha recebeu apenas advertência por sua expulsão no mesmo jogo. Nas quartas de final, o clube recebeu uma multa de R$ 3.800,00 por atraso contra o Red Bull Bragantino. Na semifinal, houve uma multa de R$ 7.200,00 por atraso. Ademais, Zé Ivaldo recebeu suspensão por dois jogos por expulsões. Escobar, por fim, recebeu apenas uma advertência.

