Napoli x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli precisa de duas vitórias e um empate para selar o título do Italiano - (crédito: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Líder do Italiano e com uma mão na taça, o Napoli recebe o Genoa neste domingo (11/5), às 15h45 (horário de Brasília) pela 36ª rodada e antepenúltima rodada da competição. Por outro lado, os visitantes apenas cumprem tabela e estão em 13º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir:

A Disney + transmite o jogo a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega o Napoli

A equipe tem 77 pontos, três a mais do que a Inter de Milão, que visitará o Torino também neste domingo. Em caso de empate na pontuação, o vencedor será conhecido através de uma final. Dessa forma, o Napoli precisa de duas vitórias e uma igualdade para sacramentar o título. Nas rodadas finais, o time visita o Parma e recebe o Cagliari.

O Napoli não poderá contar com o atacante David Neres nem com o zagueiro Juan Jesus, machucados. Além dos brasileiros, outra baixa é o zagueiro Buongiorno, também lesionado.

Como chega o Genoa

Quatro jogadores estão confirmados como baixas: os lesionados Malinovsky e Miretti, além do afastado Mario Balotelli e do suspenso Thorsby.

NAPOLI X GENOA

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 11/05/2025, 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour e McTominay; Raspadori e Lukaku Técnico: Antonio Conte

GENOA: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin; Frendrup e Masini; Norton-Cuffy, Messias e Vitinha; Pinamonti Técnico: Patrick Vieira

Árbitro: Marco Piccinini

Auxiliares: Luca Mondin e Valerio Vecchi

VAR: Daniele Doveri

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook