Lazio marca nos acréscimos e empata com a Juventus em Roma

Com gol nos acréscimos, Lazio empata com a Juventus no Estádio Olímpico de Roma - (crédito: Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Com gol nos acréscimos do segundo tempo, a Lazio empatou com a Juventus por 1 a 1 neste sábado (10), em Roma, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Desse modo, ambas as equipes chegaram aos 64 pontos, ocupando, respectivamente, a quarta e a quinta posições na tabela. Todavia, podem ser ultrapassadas pela Roma, que soma 62 e enfrenta a Atalanta neste domingo (11). Os gols do jogo foram de Kolo Muani e Vecino.

A Lazio, agora, vai a Milão enfrentar a Internazionale, domingo (18). Na mesma data, A Juve recebe a Udinese.

Primeiro Tempo

De poucas emoções, o primeiro tempo não fez jus ao que se esperava do confronto. Em casa, a Lazio teve mais a bola até a metade da etapa. Contudo, quem quase marcou foram os visitantes. Aos 15 minutos, Baio pegou sobra dentro da área, finalizou e a defesa cortou em cima da linha.

Após os 30 minutos, a Juve dominou as ações. Todavia, não chegou mais com perigo real ao gol de Mandas.

Lazio arranca empate

Os visitantes mantiveram o domínio territorial na segunda etapa. Desta vez, porém, transformaram a superioridade em gol. Aos seis minutos, Weston McKennie desceu em velocidade pela esquerda, cruzou e Kolo Muani, de cabeça, abriu o placar.

O jogo mudou de mãos a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando Kalulu foi expulso. Com um a mais, a Lazio partiu para o ataque e empilhou chances de empatar. Dessa forma, Gila, aos 26, e Pedro, aos 35, obrigaram Di Gregorio a fazer defesas importantes.

Perto do fim, um grande susto: o árbitro marcou pênalti de Di Gregorio em Castellanos, aos 42 minutos. Contudo, o VAR viu impedimento do atacante biancoceleste e a marcação foi anulada. De tanto tentar, o empate da equipe de Roma veio nos acréscimos. Aos 51, Lazzari cruzou da direita, Taty Castellanos cabeceou e, no rebote, Vecino mandou pro fundo da rede.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.