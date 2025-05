Newcastle x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle e Chelsea fazem um dos jogos mais importantes desta reta final do Campeonato Inglês. Como o título está definido para o Liverpool e os três rebaixados já são conhecidos (Ipswich, Leicester e Southampton), as atenções estão voltadas à ainda em aberto briga por quatro das cinco vagas que restam para a Champions da próxima temporada. Os dois rivais estão entre os seis que ainda são postulantes ao G5. Ambos têm 63 pontos, com o Newcastle em quarto e o Chelsea em quinto. E quem perder provavelmente cairá uma ou duas posições. Assim, este duelo às 8h (de Brasília) no St. James Park promete muito.

No momento, a situação é a seguinte: o Liverpool já garantiu uma vaga, como campeão antecipado. Arsenal (67) Manchester City (65 e que jogou na rodada), Newcastle, Chelsea e Aston Villa (63) e Nottingham (61 pontos) e Aston Villa (60) seguem na briga. Um empate vai manter o Newcastle no G5, mas com a concorrência aumentando. Já o Chelsea precisa de um bom resultado, pois o time ainda enfrentará um rival direto (Nottingham, fora de casa), e seu outro jogo é diante do Manchester United — um time mal das pernas, mas de muita tradição.

Onde assistir

ESPN e Disney+ transmitem a partir das 8h (de Brasília).

Como chega o Newcastle

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, teve uma péssima notícia: o brasileiro Joelinton, jogador essencial ao time, não se recuperou de lesão e não vai a esta partida decisiva. Outra dúvida é o zagueiro Schar. Howe foi só elogios ao rival.

“Eles fizeram um jogo impressionante contra o Liverpool, e venceram com méritos o campeão. Têm muitos jogadores de ataque em forma novamente, então deve fazer um bom jogo contra a gente”, disse Howe para lembrar que conhece bem o rival.

“Jogamos contra o Chelsea duas vezes nesta temporada, então conhecemos as qualidades deles. Acho que o jogo em Stamford Bridge foi um dos mais difíceis que fizemos na temporada.”

Como chega o Chelsea

O técnico Enzo Maresca não conta com Nkunku por mais uma rodada, mas tem a volta de Marc Guiu. Como o treinador vem gostando do comportamento do time nas últimas rodadas, é provável que ele mantenha a equipe-base. Assim, Guiu deve começar no banco.

“Teremos pela frente um time muito agressivo, principalmente quando estamos com a bola na nossa defesa. São muito fortes fisicamente. Mas estamos muito preparados para enfrentá-los.”

NEWCASTLE X CHELSEA

35ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 11/5/2025, 8h (de Brasília)

Local: St. James Park, Newcastle (ING)

NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Isak, Gordon

CHELSEA: Sanchez; Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson

Árbitro: John Brooks

Auxiliares: Simon Bennett and Dan Cook

VAR: Darren England

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.