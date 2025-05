Benfica e Sporting empatam e adiam decisão do Português

Empate em 1 a 1 no clássico português adiou a decisão para a última rodada - (crédito: Reprodução)

O Campeonato Português será decidido apenas na última rodada. Neste sábado, Benfica e Sporting empataram por 1 a 1 no Estádio da Luz, em Lisboa e, deste modo, adiaram a decisão da competição para o próximo fim de semana. Ambas as equipes somam 79 pontos. Trincão, logo no início da primeira etapa, e Akturkoglu foram os artilheiros da noite na capital portuguesa.

O resultado, no fim das contas, foi melhor para o Sporting. Caso ambas as equipes vençam, o clube de Alvalade será campeão nos critérios de desempate. O Benfica, aliás, joga fora de casa contra o Braga, sábado (17). Na mesma data, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães.

Primeiro Tempo

Não deu nem para saber que tomaria iniciativa das ações. Logo aos quatro minutos de jogo, quando nada digno de registro havia acontecido, o Sporting abriu o placar. Gyokeres arrancou pela esquerda, cruzou e Trincão completou para o fundo da rede.

A resposta foi rápida, mas ineficiente. Aos 6, Di Maria quase empatou em chute da entrada da área. O domínio territorial, sendo assim, foi do time da casa, mas o ímpeto acabou por se transformar em uma ansiedade infértil para o ataque encarnado.

Sendo assim, o Sporting teve algum domínio. Aos 25, reclamou de pênalti em Pedro Gonçalves, mas a arbitragem preferiu não assinalar. Todavia, aos 28, quem ameaçou foi o Benfica, em chute de Akturkoglu defendido por Rui Silva. Quase no fim, Gyokeres arrematou para boa defesa de Trubin e depois fez falta sobre António Silva. A bola sobrou para Pedro Gonçalves, que mandou para o gol, mas a infração foi marcada.

Benfica reage

Atrás no placar, o Benfica partiu para cima desde o início da segunda etapa e já fazia por merecer quando, aos 18, Pavlidis fez grande jogada, passou por vários adversários e cruzou para Akturkoglu empatar.

Com forte apoio dos torcedores, o Benfica passou a tentar a virada. Pavlidis, aos 30 minutos, arrematou na trave na maior chance dos encarnados. Já nos acréscimos, a bola sobrou na pequena área para Andreas Schjelderup, que furou ao tentar uma cabeçada.

