Barcelona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estadi Olímpic Lluís Companys será, neste domingo (11), às 11h15, o palco de mais um capítulo de El Clásico. Afinal, o confronto entre Barcelona e Real Madrid promete ser decisivo na corrida pelo título de La Liga. Atualmente, os catalães lideram o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre os merengues (79 a 75 pontos), de modo que a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa vencer para continuar sonhando com a liderança até o fim da temporada.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Barcelona

Os catalães chegam após uma eletrizante semifinal da Champions League contra a Inter de Milão. Embora tenha feito uma grande partida, o time acabou caindo com um placar agregado de 7 a 6, devido à derrota por 4 a 3 no jogo de volta, na última terça-feira (10).

Para o jogo, Alejandro Balde voltou aos treinos na quinta-feira após se recuperar de uma lesão muscular na coxa. Embora esteja apto, deve começar no banco. O mesmo se aplica a Robert Lewandowski, que retornou na partida contra a Inter, mas ainda não está 100%.

Por outro lado, Pablo Torre e Marc Casado dificilmente serão relacionados, devido a problemas no joelho, enquanto Jules Koundé e Marc Bernal estão oficialmente fora do clássico. Quanto ao gol, Hansi Flick deve manter Wojciech Szczesny.

Como chega o Real Madrid

Em contrapartida, o Real Madrid, independentemente do resultado no domingo, não estará matematicamente fora da briga pelo título. Contudo, uma vitória é praticamente obrigatória para manter vivas as chances de ultrapassar o rival catalão. Vale lembrar que, até aqui, o time conquistou apenas a Supercopa da UEFA, em agosto. Assim sendo, caso termine a temporada sem a taça da liga nacional, a campanha será vista como decepcionante, ainda mais depois de cair nas quartas da Champions diante do Arsenal e perder a final da Copa do Rei justamente para o Barcelona.

Além disso, especula-se que mudanças ocorrerão no comando técnico do time merengue. Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, é o principal favorito para substituir Ancelotti, que, por sua vez, pode seguir carreira na Liga Saudita.

Em campo, a situação é complicada em relação às lesões. Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão e Eduardo Camavinga estão todos fora do restante da temporada. Com isso, a escalação exigirá improvisações. Rodrygo, que se recupera de uma virose, deve voltar ao grupo. Mesmo assim, há grandes chances de Arda Güler começar entre os titulares, já que brilhou na vitória recente sobre o Celta. Consequentemente, Federico Valverde pode ser deslocado para a lateral direita, enquanto Dani Ceballos e Luka Modric devem atuar no meio-campo, permitindo que Jude Bellingham jogue mais avançado.

BARCELONA X REAL MADRID

Campeonato Espanhol – 35ª Rodada

Data e horário: 11/05/2025, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Szczesny; E Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Técnico: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, F Garcia; Ceballos, Modric; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro:

Assistentes:

VAR:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.