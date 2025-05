Hamburgo goleia e volta à elite da Alemanha após sete temporadas

Após sete anos amargando a Segunda Divisão e nos últimos três anos terminando em terceiro, chegando até o playoff do acesso e perdendo a chance de subir, o Hamburgo, um dos quatro maiores da Alemanha, está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Alemão. Neste sábado, 10/5, diante de um Volksparkstadion lotado (57 mil), goleou o Ulm por 6 a 1, assumindo a liderança da competição e garantindo a sua volta à elite.

Este triunfo, em jogo válido pela 33ª (penúltima) rodada, levou o Hamburgo aos 59 pontos, contra 58 do Colônia. Mas o importante é que o time manteve a diferença para o terceiro colocado Elversberg. E como falta apenas mais uma rodada, o acesso está confirmado. Já o Ulm tem o que lamentar. A derrota em Hamburgo fez o time parar nos 29 pontos, em penúltimo. Assim, está rebaixado para a Terceira Divisão.

O Ulm saiu na frente com Tom Gaal. Mas ainda no primeiro tempo, o Hamburgo virou e abriu vantagem com gols de Ludovit Reis, Königsdörffer e Selke. Na etapa final, Strompf, mais uma vez Königsdörffer e Elfadli ampliaram.

Apesar do placar dilatado, o Ulm criou várias oportunidades. Tanto que, além de Konigsdorffer, o outro destaque desta goleada foi o goleiro luso-alemão Daniel Fernandes.

Como foi o jogo de acesso do Hamburgo

O jogo começou com um susto, levando um gol do Ulm aos sete minutos, feito por Tom Gaal. Contudo, logo aos 11 veio o gol do holandês Ludovit Reis, deixando tudo igual.

Aos 41, o Hamburgo virou com um golaço de Konigsdorffer, que tocou por cobertura, matando o goleiro Tieder. Aos 45, o Hamburgo ampliou com Selker. Assim, o time foi para o intervalo com 3 a 1 no placar e com a torcida em euforia, já que a vitória começava a ser encaminhada.

Festa com goleada

No segundo tempo, aos três minutos, o goleiro Tieder e o zagueiro Strompf falharam, e a bola morreu no gol. Falha incrível. Com 4 a 1 no placar era só deixar o tempo passar e fazer a torcidado Hamburgo, após tantas frustrações, memorar a volta para a elite alemã. E ainda com direito a mais um belo gol de Konigsdorffer, chutrando no cantinho do goleiro para fazer 5 a 1 aos 17 minutos. O curioso foi que o Ulm em nenhum momento deixou de buscar o gol. Mas pelo menos quatro vezes o goleiro Daniel Fernandes evitou o gol dos visitantes. No último ataque, o zagueiro Elfadli ampliou para 6 a 1.

Fim de jogo, festa para a torcida, que invadiu o gramado para celebrar. E a festa ainda deve aumentar: o time feminino tem tudo confirmar também o acesso neste domingo (se vencer o Freiburg) e o milenar porto da cidade, o mais importante da Alemanha comemorará o aniversário de fundação (7/5/1189) com grande festa. Haja cerveja!

Raio X do Hamburgo

O Hamburgo já seis títulos na elite do alemão (o último em 1982/83), três Copas da Alemanha e três Copas da Liga. Na Europa, venceu uma vez a extinta Copa Intertoto, a Liga Europa em 1976/77 e a Liga dos Campeões em 1982/83. Aliás, perdeu a final do Mundial daquele ano para o Grêmio, no histórico jogo em que o então novato Renato Gaúcho brilhou intensamente. Enfim, é dono da quarta maior torcida (atrás de Bayern, Dortmund e Schalke 04) e tem um dos maiores estádios do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.