Sorloth anota ‘poker’ em 30 minutos e Atlético de Madrid atropela Real Sociedad

Em uma atuação que vai entrar para a história de Sorloth, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 0 neste sábado (10/5), dentro do Wanda Metropolitana, pela 35° rodada do Campeonato Espanhol. O norueguês anotou um ”poker”, quando um jogador faz quatro gols na mesma partida. Detalhe, todos os tentos do centroavante aconteceram nos primeiros 30 minutos do embate. Com o resultado, o Atleti se garantiu na próxima edição da Uefa Champions League, enquanto a Sociedad se complicou na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Show de Sorloth no primeiro tempo

Sem seu principal jogador, Julián Alvárez, fora pela primeira vez nesta temporada, o Atlético de Madrid apostou em Sorloth para ser seu homem gol. E o norueguês mostrou que estava pronto para tal responsabilidade. Afinal, em um espaço de quatro minutos, o centroavante anotou um hat-trick. Logo aos sete do primeiro tempo, Barrios deu lindo cruzamento para o jogador completar de primeira e fazer 1 a 0. Três minutos mais tarde, o jogador recebeu na ponta esquerda, pedalou e bateu cruzado, no cantinho, para fazer o segundo. No lance seguinte, o Atleti roubou a bola, cruzou na área, os dois zagueiros da Real Sociedad bateram cabeça sozinhos e deixou a grande estrela da noite sozinha para mandar uma pancada de esquerda e fazer o seu terceiro tento e também de sua equipe. Isso com apenas 10 minutos de embate jogados.

Mas se engana quem achava que o norueguês iria parar por aí. Aos 30 minutos, Galán fez jogada pela esquerda e cruzou para o craque do dia. Sorloth dominou e com sua esquerda calibrada, guardou mais um na partida. Assim, o Atlético de Madrid foi com uma grande vantagem para o intervalo, graças ao seu artilheiro.

Segundo tempo de controle do Atlético de Madrid

A etapa final começou da mesma forma que o primeiro tempo: com Sorloth impossível. Após novo cruzamento na área, o centroavante completou de primeira, mas desta vez ele acertou o travessão. Depois, foi a vez de Rodrigo De Paul tentar guardar o seu, mas acabou finalizando por cima do gol. Por outro lado, a Real Sociedad foi chutar pela primeira vez no gol aos 11 do segundo tempo. Barrenetxea bateu no meio da meta, facilitando a vida de Oblak. Por fim, o jogo perdeu emoção nos minutos finais, com o Atleti controlando a bola e a Sociedad sem forças para reagir. Com o resultado, o time de Diego Simeone se garantiu na Uefa Champions League na próxima temporada.

A 35° rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (09/5)

Las Palmas 0x1 Rayo Vallecano

Sábado (10/5)

Valência 3×0 Getafe

Celta de Vigo 3×2 Sevilla

Girona 0x1 Villareal

Mallorca 2×1 Real Valladolid

Atlético de Madrid 4×0 Real Sociedad

Domingo (11/5)

Leganés x Espanyol – 11h

Barcelona x Real Madrid – 11h15

Athletic de Bilbao x Alavés – 13h30

Betis x Osasuna – 16h

