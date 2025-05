Fortaleza arrasa Juventude e sobe na tabela do Brasileirão

Fortaleza mostra força na defesa e qualidade no ataque. No fim, 5 a 0, fácil, diante do Juventude - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

Foi de levar a alma da torcida do Fortaleza. Neste sábado, 10/5, no Presidente Vargas, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o time goleou o Juventude por 5 a 0. Com isso, chega aos nove pontos. Assim, deixa de vez a zona de rebaixamento e salta para o meio da tabela da Série A. Lucero (dois), Breno Lopes, Pochettino e Calebe marcaram para o Leão, que antes do jogo homenageou o treinador Juan Vojvoda, que completou 300 jogos no comando do time.

Mas o Juventude parou nos 7 pontos, em 16ºlugar. Assim, com grande risco de entrar no Z4, a zona de rebaixamento. E com o treinador Fábio Matias em situação insustentável, pois o time jogou ainda pior do que no 6 a 0 que levou do Flamengo.

Como foi a goleada do Fortaleza

O Fortaleza massacrou nos primeiros minutos de jogo. Logo aos dois minutos, saiu na frente com Lucero, escorando, de costas, uma falta cobrada na área por Pochettino. Isso desconcentrou o Juventude, que por muito pouco não levou o segundo gol. Sorte ou imperícia do Fortaleza em lances com Ávila, Sasha e Gabriel Veron, todos raspando o gol de Marcão. Contudo, depois dos 20 minutos, o ritmo caiu bastante, praticamente sem chances claras. Mas com o Fortaleza menor e o Juventude muito apático.

No segundo tempo, o Juventude começou controlando a bola, mas sem força ofensiva. E caiu nocauteado quando levou o segundo gol, aos 17 minutos. Marinho recebeu pela direita, entrou na área e chutou duas vezes — a segunda em dividida com Ángelo e com Veron — para colocar na rede. Após muita expectativa, após o fim do jogo ojuiz confirmou que o gol foi de Veron.

O time gaúcho sumiu em campo e, o pior, nos dez minutos finais cometeu erros defensivos infantis, que levaram o Fortaleza a fazer três gols, com Pochettino, Lucero e Calebe. Triste fim de jogo para o Juventude e, tudo indica, fim de linha para o treinador Fábio Matias.

FORTALEZA 5X0 JUVENTUDE

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 10/5/2025

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Público presente:13.176

Público pagante:12.802

Renda: R$ 151.633,00

Gols: Lucero, 2’/1ºT (1-0); Veron, 17’/2ºT (2-0); Pochettino, 36’/2ºT (3-0); Lucero, 41’/2ºT (4-0); Calebe, 43’/2ºT (5-0)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto (Pol Fernandes, 32’/2ºT), Sasha (Emanuel Martinez, 32’/2ºT) e Pochettino (Calebe, 42’/2ºT); Marinho (Pikachu, 25’/2ºT), Breno Lopes (Kervin Andrade, 25’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 31”/2ºT), Wilker Ángel, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo, 10’/2ºT), Jadson, Mandaca (Gilberto, 10/2ºT) e Batalla; Ênio (Vitor Pena, 24’/2ºT) e Taliari (Jean Carlos, 23’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Tinga, Lucero (FOR); Rodrigo Sam, Enio, Jean Carlos, Giraldo (JUV)

