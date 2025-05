Hugo Souza cobra Corinthians após nova derrota: ‘Precisamos repensar’

O Corinthians sofreu uma dura derrota por 2 a 1 neste sábado (10/5), ao levar a virada para o Mirassol, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu na frente com Cacá, mas caiu de produção no segundo tempo e acabou saindo derrotado do estádio José Maia. Na saída de campo, o goleiro Hugo Souza deu uma declaração forte e cobrou uma nova postura do elenco.

“Prefiro deixar para o treinador, ele sabe o que precisa fazer, sabe que precisamos melhorar. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar, como atletas, o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo”, disse Hugo Souza, que prosseguiu.

“O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi e depois ter um segundo tempo dessa forma. No último jogo foi assim, sofremos o empate no segundo tempo, e isso não pode acontecer mais”, completou.

Hugo Souza insatisfeito com a atuação do Corinthians

O goleiro deixou o gramado muito insatisfeito com o desempenho corintiano no interior paulista. Afinal, o Timão teve dois tempos com atuações distintas. Na etapa inicial, perdeu um pênalti com Memphis Depay tentando uma cavadinha para cima do goleiro Walter, mas mesmo assim saiu na frente com Cacá.

Já no segundo tempo nada deu certo. O Mirassol empatou com Edson Carioca e, minutos depois, Gabriel marcou o segundo aproveitando rebote na finalização de Iury Castilho.

Com o resultado, o Corinthians ficou na oitava posição, podendo perder este lugar na tabela com o decorrer dos outros resultados na rodada. O Timão volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (18/5), às 18h, na Neo Química Arena, pela nona rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook