Mano vê evolução do Grêmio em empate com Bragantino: ‘Avançamos um degrau’

Após início ruim do Grêmio contra o Bragantino neste sábado (10), o técnico Mano Menezes mudou a equipe na segunda etapa e viu resultados positivos. Porém, após abrir o placar, o Tricolor cedeu o empate dois minutos depois e deixou a vitória em casa, pela oitava rodada do Brasileirão, escapar.

Em coletiva de imprensa após a partida, o comandante analisou o resultado e, apesar de lamentar o empate, viu evoluções na equipe.

“Achei que a equipe fez o melhor jogo, porque o adversário exigiu bastante da gente, era o líder do campeonato ou colíder do campeonato. Achei que a gente teve dificuldade no primeiro tempo na criação porque sobrecarregamos quem deveria criar, tivemos dificuldades de adiantar um pouco nossos volantes para participar do transporte da bola. No segundo tempo a gente melhorou isso. Também acho que o Monsalve entrou bem, o time também melhorou como um todo. Se esforçou muito, trabalhou muito para construir o placar”, analisou o técnico.

“Penso que aquela hora do jogo que fizemos o gol estávamos merecendo a vitória. Eles tiveram uma chance, que foi a defesa do nosso goleiro. E depois a gente foi, com bola no poste, com volume, com ímpeto, com força, com dedicação, buscando o resultado. Conseguimos aos 42 e saímos frustrados porque logo em seguida sofremos o gol de empate. Mas vejo que a equipe começa com um solidez maior, uma segurança maior, para que dê uma condição de atacar melhor”, concluiu.

Escolha por Nathan

O técnico tricolor surpreendeu ao escolher Nathan como titular para a partida. Afinal, o camisa 14 havia participado de apenas dois jogos na temporada. Substituído no início do segundo tempo, o jogador saiu vaiado pela torcida. Mano Menezes, então, explicou o motivo de sua escolha.

“Os nossos meias têm oscilado e por isso que a gente tem tentado encontrar uma solução. Hoje dei uma oportunidade para Nathan, que ainda não tinha tido oportunidade de iniciar comigo. Mas eu sempre vejo o jogo como um contexto diferente”, iniciou.

“Hoje tinha espaço para o Monsalve na segunda parte do jogo, principalmente. Então pegar um jogador que transporta melhor a bola com espaço fica melhor para ele. Quando temos menos espaço, quando as linhas estão mais baixas, já tem um pouco mais de dificuldade. Estamos trabalhando para que ele evolua e saiba se comportar nessas circunstâncias. Cristaldo já um jogador mais experiente, com um pouco menos vigor, mas dá algumas coisas que em determinados momentos a equipe também precisa. Mas eu vejo que a solução passa pela melhora da equipe como um todo. Acho que ela melhorou e vai continuar melhorando”, finalizou.

Mano Menezes acredita que o gol de empate saiu por falta de atenção e comunicação do Grêmio. Para ele, é um fator ajustável com o tempo.

“A partir desse bom jogo nós estabelecemos novos parâmetros a serem melhorados. Faltou um pouquinho de comunicação para não sofrer o gol. O Bragantino tentou fazer essa jogada desde o início do primeiro tempo e fez a vitória contra o Mirassol com uma jogada muito parecida. A gente acabou sofrendo um gol que, com um pouco mais de experiência, vai ser possível evitar. Foi quase um pecado, seria o terceiro jogo sem sofrer gol, estaríamos com 11 (pontos). São coisas que vamos deixando escapar e que frustra um pouco, óbvio que frustra. Mas eu tenho que dizer para os jogadores que avançamos um degrau e vamos em frente”, disse.

