Arrascaeta decide, Flamengo vence Bahia e dorme na liderança

O Flamengo vai dormir na liderança do Brasileirão. Em jogo equilibrado e com polêmicas, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada, com gol de Arrascaeta, e assumiu a primeira colocação provisória. O time carioca ainda perdeu Allan e Pulgar por lesões no primeiro tempo, além de ficar com um a menos após a expulsão de Gerson na etapa final. Contudo, resistiu aos problemas e somou mais três pontos.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. Já o Bahia, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 12. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 21h30, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, enquanto o Tricolor de Aço visita o Atlético Nacional, quarta (14), às 19h, na Colômbia, pela mesma competição.

Flamengo começa avassalador

O Flamengo começou melhor na partida, pressionando e dificultando a saída de bola do Bahia. Dessa forma, chegou ao gol logo no início, com Arrascaeta. O uruguaio aproveitou cruzamento de Michael e apareceu bem na área para abrir o placar, aos quatro minutos, de cabeça. Além disso, o camisa 10 ainda teve outra grande chance no minuto anterior, mas o goleiro Marcos Felipe defendeu.

Ainda antes de abrir o placar, o Flamengo ainda acertou o travessão em cabeçada do zagueiro Léo Ortiz. Logo após sair na frente, o Rubro-Negro sofreu uma baixa com a lesão de Allan, que deu lugar para Luiz Araújo aos 14 minutos. Aliás, ele não foi o único a se lesionar. Pulgar, aos 38, foi trocado por Evertton Araújo.

Após um início de jogo avassalador, o Flamengo desacelerou. Porém, não perdeu o controle da partida. Embora tenha neutralizado as ações do time carioca, o Bahia não ameaçou. O melhor lance do Tricolor de Aço surgiu em jogada pela esquerda com Kayky, que entortou Alex Sandro e fez o goleiro Rossi trabalhar. Mas foi só.

Polêmicas no segundo tempo

O panorama mudou no segundo tempo. Nos primeiros 10 minutos, foram três paralisações, seja por problema físico, como foi com Kayky, ou por divididas, assim como aconteceu com Michael e depois com Iago. Aliás, Kayky voltou a sentir dores e foi substituído aos 15 minutos. Assim, a intensidade do jogo caiu, o que beneficiou o Flamengo que controlava a posse de bola e não era ameaçado.

A etapa final foi morna e ficou marcada pela falta de oportunidades. Afinal, a intensidade diminuiu. Chances mesmo, só anuladas. Lucho Rodríguez perdeu gol cara a cara com Rossi, mas estava impedido. Da mesma forma, Luiz Araújo estava em posição irregular quando recebeu passe de Gerson e balançou as redes do Bahia.

Na reta final, o jogo ganhou emoção. Gerson foi expulso por falta dura em Erick Pulga, aos 41. O árbitro Anderson Daronco revisou o lance após recomendação do VAR, e mudou sua decisão (inicialmente deu cartão amarelo). Assim, o Bahia se lançou ao ataque, mas cedeu espaços. Em contra-ataque, o Flamengo quase ampliou, mas Wallace Yan acertou a trave.

FLAMENGO 1 X 0 BAHIA

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 10/05/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Arrascaeta, 7’/1ºT (1-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo, 38’/1ºT), Allan (Luiz Araújo, 14’/1ºT), Gerson e Arrascaeta (Pedro, 34’/2ºT); Michael (Wallace Yan, 35’/2ºT) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 34’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Rezende e Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor (Tiago, 36’/2ºT), Jean Lucas (Cauly, 16’/2ºT) e Luciano Juba (Erick Pulga, 17’/2ºT); Kayky (Everton Ribeiro, 16’/2ºT) e Lucho Rodríguez (Willian José, 36’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (PR)

Cartão amarelo: Santiago Mingo (BAH)

Cartão vermelho: Gerson (FLA)

