Juventude e Internacional empatam pelo Brasileirão Feminino

Tudo igual no clássico gaúcho pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Juventude e Internacional se enfrentaram na noite deste sábado (10), na Montanha dos Vinhedos, e ficaram no empate em 1 a 1. As coloradas seguem na 12ª colocação, agora com dez pontos, enquanto as meninas do Papo se mantêm na 14ª posição, com seis pontos.

O Internacional está a oito pontos do G8, que é aberto pelo Bahia. Já o Juventude está flertando com a zona de rebaixamento, estando a apenas dois pontos na frente do 3B da Amazônia, o primeiro time no Z2 da competição.

Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Palmeiras, no dia 19, às 20h (de Brasília), no Sesc Campestre. O Papo, por outro lado, mede forças justamente contra o time amazonense, no dia 18, às 18h (de Brasília), na Arena da Amazônia.

Internacional não soube aproveitar chances

O Internacional começou o jogo mais insinuante, mas pecando nas finalizações ou parando na goleira adversária. No entanto, foi o Juventude que abriu o placar. A atleta do Papo arrematou de fora da área e fez 1 a 0. O Colorado seguiu no ataque e conseguir vazar a meta contrária aos 29’, com uma finalização de dentro da área: 1 a 1. As visitantes seguiram melhores, com as donas da casa incomodando poucas vezes.

No segundo tempo, as coisas seguiram da mesma forma, com as coloradas tendo mais volume ofensivo que as rivais. Rafa Mineira, Julieta Morales, Belén Aquino, Pati, Paola e Jordana foram as que mais assustaram a defesa do Juventude. Enquanto o lance mais perigoso de uma atleta do Papo foi um arremate de Teté, que explodiu na zaga.

Jogos da 10ª rodada

Sexta-feira (9)

São Paulo 0x0 Fluminense

Sábado (10)

Flamengo 4×0 Real Brasília

Palmeiras 4×2 3B da Amazônia

Juventude 1 x 1 Internacional

Domingo (11)

Cruzeiro x Bahia – 15h

Bragantino x América-MG – 17h

Ferroviária x Corinthians – 20h

Segunda-feira (12)

Sport x Grêmio – 15h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook