Líder, Cruzeiro recebe o Bahia no Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Bahia se enfrentam neste domingo (11), às 15h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo será no Gregorão, em Contagem (MG).

O Cruzeiro chega embalado para a partida. O time lidera a competição, com sete vitórias e 23 pontos em 9 jogos. Aliás, a Raposa atravessa uma fase de valorização do futebol feminino. Nesta semana, por exemplo, o time mineiro anunciou Keyla Monadjemi como nova coordenadora da base.

O Bahia, por sua vez, aparece em oitavo lugar, com 14 pontos. A campanha inclui 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam para as quartas de final. A primeira fase é disputada entre 16 times, que se enfrentam em turno único. A última rodada, aliás, está agendada para o dia 18/6. Por outro lado, os dois últimos (no momento, Sport e 3B da Amazônia) são rebaixados.

O Brasileirão Feminino existe desde 2013 e tem o Corinthians como maior campeão, afinal, é dono de seis títulos, contando com cinco entre 2020 e 2024. Na edição deste ano, aliás, o Timão está em terceiro, com 18 pontos. A lista de maiores vencedores conta ainda com Ferroviária (2), Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos, estes com 1. Cruzeiro e Bahia, portanto, ainda buscam o primeiro título.

