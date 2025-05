Arrascaeta reconhece momento difícil e pede apoio em ‘final’ contra LDU

Arrascaeta vive fase artilheira e marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo vive a primeira turbulência sob o comando de Filipe Luís. Afinal, está sob as cordas na Libertadores e não tem convencido. Mesmo assim, superou problemas físicos e a expulsão de Gerson para vencer o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão, e assumiu a liderança provisória. Herói da partida, Arrascaeta reconheceu a oscilação.

ATUAÇÕES DO FLAMENGO!

“Feliz pelo gol. Trabalhamos durante a semana como atacar os espaços. Três pontos muito importantes, num momento difícil, mas a gente está junto. Cada jogo é uma final. Sempre tento ajudar meus companheiros, seja com um gol ou uma assistência. Penso que preciso estar bem fisicamente para ajudar dentro de campo. Estou me sentindo bem. Continuar desse jeito”, disse.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. Agora, o próximo compromisso pode decidir o futuro na Libertadores. Afinal, o Rubro-Negro está em terceiro lugar no Grupo C e precisa vencer os últimos dois jogos em casa.

“Acredito que a gente ainda vai ter essas recaídas em alguns momentos. Mas o mais importante é se levantar o mais rápido possível. Temos um elenco muito qualificado. Temos que nos recuperar e ajudar os companheiros. Cada jogo é uma final. Agora, quinta-feira (contra a LDU), todos juntos para mais uma final na Libertadores”, afirmou o camisa 10.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 21h30, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

