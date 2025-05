Filipe Luís minimiza oscilação e ressalta confiança no trabalho

Filipe Luís ressaltou a confiança no trabalho e acredita na evolução do Flamengo na temporada - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo vai dormir na liderança do Brasileirão. Apesar disso, o momento ainda é turbulento. A vitória sobre o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada, amenizou as críticas e deu ânimo para o jogo contra a LDU, do Equador, quinta-feira (15), pela Libertadores. O técnico Filipe Luís, no entanto, minimizou a oscilação e ressaltou a confiança no trabalho realizado.

ATUAÇÕES DO FLAMENGO!

“Essa turbulência que existe é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, trabalhando, lutando, aprendendo, corrigindo e evoluindo. O resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder ou um jogo muito ruim e ganhar. Convivemos com isso, mas o importante é o que essa turbulência que existe fora muitas vezes chega no torcedor”, disse o treinador.

Nos últimos dois jogos, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro com direito a gol de Gabigol, além de empatar com o Central Cordoba, fora de casa, pela Libertadores. Aliás, o empate complicou a vida do Rubro-Negro na competição continental. Agora, precisa vencer os últimos dois jogos no Maracanã para avançar às oitavas de final. O treinador, no entanto, confia na própria convicção.

“O importante é que a gente continua acreditando no que está fazendo. Tenho convicção muito grande no que faço e acredito muito no meu trabalho. E vou continuar trabalhando porque amo o que eu faço até na turbulência. Hoje foi uma vitória importante, tínhamos que ganhar. Dominamos o jogo, fizemos as chances e o gol. No fim, tivemos que sofrer. Mas uma equipe tão forte e especial como essa sabe sofrer”, afirmou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 21h30, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

