Ceni amplia freguesia contra o Flamengo para 16 derrotas em 16 jogos

Parece filme repetido, mas não é. Rogério Ceni perdeu mais uma vez para o Flamengo. O Bahia foi derrotado por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o treinador ampliou o jejum diante do Rubro-Negro para 16 derrotas em 16 jogos.

No período, foram seis jogos pelo Bahia e São Paulo, além de três pelo Fortaleza e um com o Cruzeiro. Portanto, Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo desde que se tornou treinador em 2017. Além disso, seus times sofreram 31 gols e fizeram somente seis.

Aliás, Rogério Ceni não é o único que amarga um jejum de vitórias diante do Flamengo. O Bahia também. Afinal, o Tricolor de Aço sofreu a 12ª derrota consecutiva diante do Rubro-Negro. A última vitória foi em abril de 2019, quando venceu por 3 a 0, na Fonte Nova.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. Já o Bahia, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 12. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 21h30, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, enquanto o Tricolor de Aço visita o Atlético Nacional, quarta (14), às 19h, na Colômbia, pela mesma competição.

Passagem pelo Flamengo

Desde que se aposentou dos gramados e se tornou treinador a partir de 2017, Rogério Ceni trabalhou em cinco clubes. Um deles foi o Flamengo, entre 2020 e 2021. Na época, chegou badalado pela passagem no Fortaleza. Afinal, virou ídolo por lá, onde conquistou dois estaduais, uma Copa do Nordeste e a Série B do Brasileirão.

Rogério Ceni foi o segundo treinador após a saída de Jorge Jesus. O antecessor Domenéc Torrent não teve muito sucesso. Assim, tinha uma grande responsabilidade. Em meio a pandemia, levou o Rubro-Negro ao título brasileiro de 2020. Na temporada seguinte, ainda ganhou a Supercopa do Brasil e o Carioca. Ao todo, teve 59.2% de aproveitamento.

