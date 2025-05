Vini Jr encaminha renovação para se tornar o mais bem pago do Real Madrid

A renovação de Vini Jr com o Real Madrid será concretizada até 2030, e ele se tornará o jogador mais bem pago do time. O acordo entre as partes será oficializado entre o período pós-Campeonato Espanhol e começo do Mundial de Clubes. Isso é o que afirma a edição deste domingo (11) do diário ‘AS’.

Assim, nos próximos cinco anos de contrato, o brasileiro deverá embolsar aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 636 milhões). Serão, desse modo, 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) por temporada, o que supera os vencimentos pagos a Mbappé (cerca de 15 milhões de euros, portanto, R$ 95 milhões.

Além disso, o novo vínculo estabelece premiações que podem chegar a 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) caso Vini Jr conquiste troféus individuais. A saber, a Bola de Ouro ou o The Best, da Fifa.

A publicação informa, ainda, que o agente do brasileiro, Frederico Pena, defende a ideia de que os jogadores se tornem “donos de seu próprio destino”, motivo pelo qual optou desta vez por um vínculo de “apenas” três anos, visto que o objetivo do Real Madrid era a ampliação por mais cinco temporadas. O acordo atual entre as partes vai até 2027.

A movimentação do Real Madrid também foi motivada pelo assédio de clubes da Arábia Saudita. Ao concretizar o novo vínculo, o clube aposta suas fichas em manter o jogador como um pilares do time para os próximos anos ao lado de Mbappé e Bellingham., coniderados no mesmo patamar do brasileiro.

Diante desse cenário, o Real Madrid entra em campo neste domingo para uma verdadeira decisão. Afinal, encara o Barcelona, líder de LaLiga, a partir das 11h15 (de Brasília), na Catalunha. Um triunfo dos anfitriões coloca um ponto final na disputa pelo título espanhol.

