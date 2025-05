Com golaço de Bruno Guimarães, Newcastle despacha o Chelsea

O Newcastle fez valer o fator casa e conseguiu um resultado excepcional na manhã deste domingo, 11/5. Afinal, no St. James’ Park, venceu o Chelsea por 2 a 0, com gol de Sandro Tonali logo aos dois minutos do primeiro tempo, e uma pintura do brasileiro Bruno Guimarães, no finzinho. O jogo valeu pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória foi fundamental. Pois tratava-se de um confronto direto entre times que lutam por uma vaga na Champions League. Assim, com este triunfo, o time do Norte da Inglaterra foi aos 66 pontos, voltando no terceiro lugar. Como restam apenas duas rodadas para o fim, o Newcastle se consolida no G5, a zona da Champions. Já o Chelsea, ao parar nos 63 pontos, corre o risco de sair do grupo dos cinco primeiros ao fim da rodada.

Newcastle sai na frente

O Newcastle começou o jogo pressionando o Chelsea, com marcação alta e logo abriu o placar ao recuperar uma bola pela direita. O cruzamento de Murphy encontrou Tonali bem posicionado na área, e o italiano não desperdiçou: 1 a 0.

Até os 20 minutos, o Newcastle foi superior, com pelo menos duas chances para ampliar. Aos poucos, o Chelsea foi se encaixando e passou a equilibrar. Mas apenas arriscando de fora da área. Aos 35, o atacante dos Blues, Nate Jackson, atingiu Botman com o cotovelo em uma disputa pelo alto. O juiz deu cartão amarelo, mas o VAR o chamou e ele trocou o cartão por vermelho, deixando os londrinos com dez jogadores.

Chelsea na pressão

No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Chelsea conseguiu ser mais perigoso nos primeiros 20 minutos, com Cucurella sendo a principal opção pela esquerda. Alás, foi o lateral quem quase empatou o jogo, com um belo chute, mas que o goleiro Pope evitou ao fazer grande defesa. Contudo, o Newcastle também ameaçava, e Bruno Guimarães, aos 25, perdeu um gol feito ao receber na área pela direita, desmarcado, e chutar com força por cima do gol.

Nos minutos finais, o Newcastle se fechou e mesmo levando sustos. Como em chute de Enzo Fernandes que Palmer espalmou. Ou a cabeçada de Reece James en cruzamento de Enzo Fernandes que passou muito perto.

Golaço de Bruno Guimarães

Aos 45, Bruno Guimarães acertou um chute lindíssimo de fora da área. Robert Sánchez não teve a menor chance. Gol espetacular para definir este 2 a 0 que deixa o time do Newcastle muito perto da próxima Champions.

Jogos da 36ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Southampton 0x0 Manchester City

Ipswich 0x1 Brentford

Wolverhampton 0x2 Brighton

Fulham 1×3 Everton

Bournemouth 0x1 Aston Villa

Domingo (12/5)

Newcastle 2×0 Chelsea

Manchester United x West Ham – 10h15

Nottingham Forest x Leicester – 10h15

Tottenham Crystal Palace- 10h15

Liverpool x Arsenal – 12h30

