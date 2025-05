Atlético x Fluminense , AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Atlético e Fluminense medem forças neste domingo (11/5), às 17h30 (de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileiro. Assim, as equipes, que venceram na rodada anterior, buscam alcançar o pelotão de frente da competição nacional. Afinal, o Galo soma 9 pontos e ocupa, no momento, a 12ª colocação, ainda um pouco distante do G4. O Tricolor, por sua vez, está em quinto e tem os mesmos 13 pontos do Cruzeiro, atual quarto colocado.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico brasileiro. Diego Mazur estará no comando do esquenta, a partir das 14h30 e, assim que a bola rolar, na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda tem as reportagens de Pedro Rigoni e os comentários de Diogo Martin. Clique na arte acima a partir das 16h (de Brasília) para não perder nada desta partida.

