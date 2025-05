Palmeiras x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (11/5), às 17h30, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. O Verdão entrou na rodada como o líder da competição, com 16 pontos e tenta se manter na ponta com mais uma vitória. Já o Tricolor Paulista é o único invicto até aqui, mas soma seis empates e apenas uma vitória em sete partidas. A Voz do Esporte fará ampla cobertura desta nova ediçãodo Choque-Rei. A Jornada esportiva tem início a partir das 16h sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura deste Choque-Rei ainda conta com Pedro Fut nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 16h e confira tudo de Palmeiras x São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook