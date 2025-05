Botafogo x Internacional , AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Botafogo e Internacional atravessam momentos difíceis na temporada e se enfrentam, neste domingo (11/5), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Colorado soma nove pontos, apenas um de vantagem sobre o Mais Tradicional. As duas equipes precisam da vitória para, no mínimo, encostar no G6 e sair do meio da tabela. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 18h30, iniciando a cobertiracom seu tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Eduardo Rizatti estará na narração.

Este Botafogo x Internacional tem , além de Eduardo Rizatti, a presença de Will Ferreira as reportagens e Rodrigo Seraphim nos comentários. Não perca nada desteclássico clicando na arte acima a patir das 18h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.