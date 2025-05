Em dia de Julians, Dortmund bate o Bayer Leverkusen

Pela 33ª e penúltima rodada da Bundesliga, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund se enfrentam neste domingo (11/05). Melhor para o Dortmund, que venceu por 4 a 2 com gols e assistência de dois Julians.

O Borussia foi a 54 pontos e segue na esperança por uma vaga na Champions 2025/2026. Na última rodada, o Dortmund recebe o Holstein Kiel, que provavelmente estará rebaixado.

O Bayer Leverkusen terminará a competição em segundo lugar, independentemente dos resultados. Com 68 pontos, sem chances de alcançar o campeão Bayern (76) e também sem condições de ser ultrapassado pelo terceiro lugar, o Frankfurt, que soma 56. Assim, apenas cumpre tabela. Na última rodada, sábado que vem (17/05), visita o Mainz.

Dia dos Julians

A partida começou sem grandes emoções e seguiu assim até a etapa final do primeiro tempo. Depois dos 30, as equipes foram eficazes nas finalizações e tiraram os zeros do placar em sequência.

Aos 30 do primeiro tempo, Jeremie Frimpong finalizou com o pé esquerdo do meio da área e acertou o ângulo. A assistência foi de Florian Wirtz.

Logo na sequência, aos 33 da etapa inicial, com a outra perna (a direita) e na outra meta, Julian Brandt empatou para o Borussia Dortmund com uma finalização no canto inferior esquerdo do goleiro.

Julian Brandt queria mais. Com a mesma perna direita que empatou a partida, ele bateu de fora da área levando perigo ao gol de Lukas Hradecky.

Julian novamente! Gol do Borussia Dortmund. Mas dessa vez não foi Brandt. Julian Ryerson guardou o segundo e garantiu a vitória no primeiro tempo.

E teve mais

Aos 73 minutos teve mais Julian. O Brandt, com um bom passe em profundidade após um contra-ataque, criou condições para que Karim Adeyemi finalizasse numa boa para ampliar o placar.

O quarto gol do Borussia Dortmund foi de Serhou Guirassy, batendo com o pé direito de fora da área.

Nos minutos finais, Julian Ryerson saiu para a entrada de Yan Couto. Julian Brandt foi substituito por Jamie Gittens.

No derradeiro minuto, Jonas Hofmann, de cabeça, diminuiu para o Bayer Leverkusen e deu números finais a partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.