Depay é criticado por cavadinha: ‘Perdeu o meu respeito’

O atacante Rafa Silva, do Mirassol, criticou Memphis Depay após a vitória de sua equipe sobre o Corinthians em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depay tentou dar uma cavadinha em uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Walter pegou.

O árbitro João Vitor Gobi marcou o pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo, após revisão do VAR.

“Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo meu respeito. Você que tanto fala de humildade, favelas e etc., isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo! Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado, você não sabe o verdadeiro significado de FAVELA!”, escreveu Rafa Silva em seu perfil no Instagram.

Os jogadores do Mirassol também “cobraram” Depay em campo. A atitude do holandês incomodou praticamente todos os atletas da equipe do interior paulista.

Os jogadores do Mirassol ensaiaram uma confusão, mas a discussão foi logo encerrada pelo árbitro, que deu um cartão amarelo para o zagueiro João Victor.

Na próxima rodada, o Mirassol vai para Porto Alegre visitar o Internacional. O Corinthians tem um clássico contra o Santos.

